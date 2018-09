Altice USA : embauche deux cadres pour sa division 'News'

05/09/2018 | 11:33

Altice USA annonce ce mercredi la nomination de deux dirigeants pour sa division 'Altice USA News', afin de l'aider à améliorer ses performances aux États-Unis.



Chris Vacarro, ancien de la société spécialisée dans les cartes à collectionner Topps, rejoint ainsi l'équipe de direction de la division. Il est en charge de la stratégie numérique et du développement de nouveaux produits pour News 12 et i24News US.



Altice USA a également embauché Kristin Malaspina en tant que vice-présidente en charge du marketing et des audiences.





