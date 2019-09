Altice USA : en hausse, porté par un analyste

06/09/2019 | 17:13

Le titre Altice USA s'affiche en hausse de +0,9% ce vendredi, porté notamment par Credit Suisse qui reste à l'achat sur le titre, avec une recommandation “Surperformance” et un objectif de cours de 30 dollars, alors que le câblo-opérateur américain a lancé un 'moteur de croissance clé' sur le marché de la téléphonie mobile.



Hier, Altice USA a en effet lancé une nouvelle offre de téléphonie mobile, permettant aux clients de bénéficier d'appels et SMS illimités, accompagnés de 20 dollars de data.



'Nous considérons le sans-fil comme un moteur de croissance essentiel pour Altice, aux côtés de la fibre optique et d'Altice One, et nous prévoyons que ce prix permettra de gagner beaucoup plus d'abonnés mobiles que prévu', retient Credit Suisse, pour qui le titre Altice reste un “premier choix”.





