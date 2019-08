Altice USA : le titre gagne 7%, résultats meilleurs que prévu

01/08/2019 | 17:00

Altice USA, a publié des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, ce qui entraîne une forte hausse des actions à la Bourse de New York (près de 7%).



Le bénéfice net a atteint 86 millions de dollars, soit 13 cents par action, contre une perte nette de 98 millions de dollars, ou 13 cents par action, l'an dernier.



La société basée à New York a déclaré que l'EBITDA ajusté avait augmenté de 7,3% à 1,08 milliard de dollars. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,7% à 2,45 milliards de dollars, principalement en raison de la hausse sur les produits destinés aux entreprises (+ 6,1%).



Altice USA a également relevé ses prévisions de revenus pour 2019, tablant désormais sur une croissance de 3% à 3,5%, contre 2,5% à 3% auparavant.



Les analystes s'attendaient à une croissance d'environ 4%. Credit Suisse a souligné que la société avait déclaré que le lancement d'Altice Mobile était désormais 'imminent', bien que l'équipe de direction n'ait pas fourni de chiffres sur les prix.



Credit Suisse a déclaré que Altice USA restait un 'choix de premier plan' dans le secteur de la câblodistribution, car il reste le moins cher dans son secteur. Le bureau d'analyses a relevé son objectif de cours de 26 dollars à 30 dollars.



