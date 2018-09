Altice USA : nouveau service de fibre dans l'Etat de New York

11/09/2018 | 13:09

Altice USA annonce le lancement d'un nouveau service de fibre optique dans la région de New York, afin de soutenir l'utilisation croissante et exponentielle des données.



Ainsi, le service 'Altice Gigabit' sur le nouveau réseau de fibre optique sera d'abord disponible pour les clients résidentiels de certaines zones de Long Island. Il sera ensuite, petit à petit, déployé dans d'autres zones de Long Island et dans toute la région de New York.



Altice USA affirme que ce service permettra aux clients de diffuser des vidéos 4K ultra-haute définition (UHD) et haute définition (HD) sur plusieurs appareils, de profiter de jeux à réalité augmentée et de télécharger simultanément des fichiers volumineux sur des dizaines de périphériques.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.