Altice USA : signe un accord avec CBS Corporation

29/07/2019 | 17:01

Altice USA a annoncé avoir signé un nouvel accord pluriannuel pour diffuser les émissions de CBS Corporation sur ses réseaux câblés.



Ce nouvel accord couvre la retransmission des stations appartenant à CBS et la distribution de chaînes telles que Showtime, CBS Sports Network, Pop TV et Smithsonian Channel sur les services d'Optimum et Suddenlink d'Altice.



Cet accord permet également à Altice USA de continuer à offrir le service de diffusion en continu de Showtime à ses clients haut débit.



Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.



