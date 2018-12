Altran : Invest Securities toujours à la vente

11/12/2018 | 11:00

Le bureau d'études parisien Invest Securities confirme ce matin son conseil de vendre l'action Altran, en l'estimant associée à 'beaucoup trop de risques'. L'objectif de cours est écrêté de 7,2 à 6,2 euros (- 13,9%).



Les analystes reviennent le net recul du titre sur la semaine glissante (- 16% environ). 'Trois nouveaux éléments de risque sont apparus : une enquête de l'autorité de la concurrence française (selon L'Humanité), des pratiques douteuses sur les notes de frais (selon la Lettre A) et le départ de Frank Kern qui nous interroge sur l'atterrissage financier et les relations avec le management d'Aricent', résument-ils.



Et ce alors que le déséquilibre du bilan du groupe, dont la dette nette équivaut peu ou prou à la capitalisation boursière, est jugé 'préoccupant'.





