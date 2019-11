Altran : Invest Securities toujours d'avis d'apporter

28/11/2019 | 11:28

Dans le match relatif à Altran qui oppose le fonds activiste Elliott à Capgemini, Invest Securities prend, en quelque sorte, le parti de l'ESN française. Les analystes restent d'avis d'apporter les actions Altran à l'OPA de 'Cap' malgré les arguments détaillés par Elliott.



Détenant plus de 10% du capital d'Altran, Elliott 'tente d'accentuer la pression' sur Capgemini afin de lui faire relever son offre à 14 euros (qui reste l'objectif de cours visé par Invest Securities).



'Si nous estimons les critiques sur la gouvernance fondées, nous sommes nettement moins convaincus par les arguments au sujet de la valorisation. Elliott part du principe que CapGemini devrait payer un prix reflétant une parfaite exécution du plan stratégique 2022, alors qu'Altran a connu des problèmes d'exécution et que les objectifs du plan n'étaient pas intégrés par le consensus'', argumentent les spécialistes.





