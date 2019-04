Altran : Oddo reconnait 'un modèle différenciant', mais...

08/04/2019 | 11:18

Suite à un field-trip en Inde, l'analyste Oddo BHF réaffirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre Altran Technologies, reconnaissant un 'modèle différenciant', tout en regrettant qu'il ne se traduise pas encore dans les résultats.



'Le focus d'Altran sur la mise en place d'un modèle offshore industrialisé, qui repose en grande partie sur l'Inde, devrait théoriquement lui permettre à moyen terme de surperformer ses pairs à la fois en termes de croissance et de rentabilité. Néanmoins, à court terme les incertitudes liées à la décroissance des équipementiers télécoms, l'auto-cannibalisation liée à l'offshore et le nombre limité d'annonces de grands contrats d'outsourcing nous mènent à penser que les bénéfices de ce modèle pourraient se matérialiser plus lentement que prévu', note le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 10 euros. Celui-ci laisse augurer d'un potentiel nul, étant aligné sur le cours actuel.





