Altran : Portzamparc conseille de conserver malgré l'OPA

16/10/2019 | 09:45

Portzamparc reste d'avis de conserver l'action Altran en dépit de l'avis favorable que l'Autorité des marchés financiers vient de rendre sur l'OPA de Capgemini, qui démarre ce jour. L'objectif de cours est de 15,1 euros.



Selon les analystes spécialisés dans les 'smidcaps' parisiennes, 'le prix proposé ne valorise pas le groupe (Altran) à sa pleine valeur, sans même compter les potentielles synergies', d'autant que l'action était bien orientée avant le lancement de l'offre et semblait prête à profiter du relèvement du consensus. Enfin, 'Capgemini a la capacité financière pour relever son offre', termine Portzamparc.









