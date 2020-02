Altran Technologies : Oddo conseil d'apporter à l'offre

12/02/2020 | 09:35

Altran Technologies a publié au titre de 2019 un résultat net ajusté en progression de 29% à 212,9 millions d'euros, soit 0,84 euro par action, et une marge opérationnelle de 12,7%, améliorée de 60 points de base par rapport à 2018.



Les résultats annuels sont globalement en ligne et meilleurs sur le FCF indique Oddo.



Oddo souligne que le chiffre d'affaires au 4ème trimestre est légèrement inférieur aux attentes, l'Allemagne et le UK sont en cause. ' Légère déception sur le T4, mais on aurait pu s'attendre à pire '.



' Le management anticipe une légère ré-accélération de l'activité en 2020 ' indique le bureau d'analyses. ' Notre valorisation par DCF ressort à 13.4 E par titre (contre 11.8 E post-T3) '.



Oddo conseil d'apporter à l'offre. L'objectif de cours est fixé à 14,50 E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.