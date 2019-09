Altran : 'résultats en ligne' selon Invest Securities

06/09/2019 | 10:17

Les analystes d'Invest Securities estiment que les résultats du 1er semestre 2019 se sont révélés globalement en ligne avec les attentes, bien que recelant des surprises dans le détail.



Suite à cette annonce, le bureau d'études confirme son opinion Neutre avec un objectif de cours de 14 E.



Les analystes indiquent que le groupe conserve une dynamique de croissance solide au 2ème trimestre à +6,8% en organique, grâce à une belle performance en Europe (+8,4%).



' L'EBITA ressort à 178,2mE, parfaitement en ligne malgré une performance décevante en Amérique du Nord (14,9% vs 17,5% att par IS), là encore grâce à un bon chiffre sur l'Europe '.



' Nous demeurons sceptiques sur l'intégration d'Aricent, mais l'OPA à venir de Capgemini à 14E par action règle cette question sur le plan boursier ' rajoute Invest Securities.



