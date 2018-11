ALTRAN : Berenberg abaisse sa valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a réduit son objectif de cours de 17,50 euros à 14 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Altran. Le bureau d’études a pris en compte une dette nette plus élevée (en raison de coûts exceptionnels plus importants et un free cash flow plus faible), l’utilisation de l’affacturage et une hausse du coût moyen pondéré du capital (8,2% vs 7,5%). Il a également modifié ses estimations afin d’intégrer une croissance des revenus plus importante au troisième trimestre et des charges financières plus importantes.Au final, le broker a réduit ses estimations de bénéfice par action de 4% pour 2018, de 6,6% pour 2019 et de 1,6% pour 2020.