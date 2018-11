ALTRAN TECHNOLOGIES : Altran participe à l'Usine Extraordinaire en partenariat avec Sanofi

Communiqué de presse 20 novembre 2018





Altran participe à l'Usine Extraordinaire

en partenariat avec Sanofi

Du 22 au 25 novembre, le Grand Palais accueillera la 1ère édition de l'Usine Extraordinaire, un événement unique consacré à la transformation numérique du secteur industriel

Altran, leader mondial des services d'ingénierie et de R&D, a été choisi par Sanofi, un des leaders mondiaux de la santé, en tant que partenaire stratégique au sein d'un consortium visant à mettre en oeuvre la digitalisation de son outil de production.

Altran, grâce notamment à l'expertise de son World Class Center Advanced Manufacturing et de son experience de la digitalisation d'actifs industriels, a conçu deux cas d'usages valorisant la place de l'Homme au coeur de l'univers de la fabrication de demain :

- Utilisation de la réalité augmentée pour les opérations et la maintenance :

un système de guidage à l'aide de lunettes connectées aidant les opérateurs sur les chaînes d'assemblage de dispositifs médicaux de Sanofi ou d'aide aux tâches permettant une réduction des erreurs humaines.

- Digitalisation des procédures et des instructions « opérateurs » :

grâce à une interface visuelle personnalisée pour guider et assister les techniciens de laboratoire dans leurs tâches quotidiennes, en prenant en charge, étape par étape, la procédure complète.

A l'occasion de l'Usine Extraordinaire, qui offrira aux visiteurs de vivre une expérience inédite d'une « usine grandeur réelle » en plein coeur de Paris, un parcours visiteurs orienté autour de quatre univers sera proposé au grand public : Inventer, Connecter, Fabriquer, Partager. C'est au sein de l'univers « Fabriquer » qu'Altran présentera pour la première fois ces deux innovations ; un univers pour vivre l'usine de l'intérieur, découvrir l'ingéniosité des processus, les rôles clés joués par chacun des acteurs, l'étendue du savoir-faire mis en oeuvre et explorer l'expérience de la fabrication elle-même.

« Nous sommes fiers d'être co-fondateurs de cet événement exceptionnel. C'est une occasion unique, avec l'appui de nos partenaires dont Altran, de démontrer l'expertise et la passion des femmes et des hommes engagés au quotidien sur nos sites industriels pour transformer les innovations scientifiques en solutions de santé et les mettre à disposition des citoyens en France et à travers le monde», déclare Philippe Luscan, Vice-Président Exécutif, Affaires industrielles globales Sanofi.

« L'industrie du futur est un enjeu stratégique et économique pour les entreprises françaises et nous avons à coeur de les accompagner dans leur transformation afin de gagner ensemble la bataille de la compétitivité. En cela l'Usine Extraordinaire est une formidable opportunité de montrer la réalité d'aujourd'hui et celle de demain et nous sommes fiers de faire partie de ce parcours expérientiel et immersif au coeur de l'Usine du Futur aux côtés de Sanofi» a indiqué Cyril Roger, Directeur Général Délégué en charge de l'Europe d'Altran.

