ALTRAN TECHNOLOGIES : Aricent devient Altran

Communiqué de presse

4 avril 2019

Aricent devient Altran

Altran, leader mondial des services d'ingénierie et de recherche et de développement (ER&D), annonce le changement de nom d'Aricent à compter d'aujourd'hui. Ce changement représente une étape significative dans l'intégration d'Aricent, acquise par Altran il y a un peu plus d'un an.

Dominique Cerutti, Président directeur général d'Altran, déclare : « Nous sommes fiers d'intégrer l'héritage d'Aricent au sein d'Altran. Notre groupe opère désormais sous une seule marque : cela renforce considérablement notre place de leader auprès des clients, et notre attractivité en tant qu'employeur. Cette évolution joue un rôle de premier plan dans l'exécution de notre stratégie The High Road, Altran 2022. Altran est la marque du groupe, mais nous conservons deux autres marques emblématiques ayant chacune une forte valeur : frog pour le design, et Cambridge Consultants pour le développement produit. Cette approche unifiée contribue à faire d'Altran le leader des services d'ingénierie et de R&D. »

En juin 2018, Altran a dévoilé The High Road, Altran 2022, son nouveau plan stratégique qui présente l'ambition du groupe d'atteindre un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros d'ici quatre ans, grâce aux forces combinées de ses organisations dans les secteurs des communications, des semi-conducteurs et de l'électronique, ainsi que des logiciels, permettant d'accélérer son expansion dans les autres secteurs, tels que l'automobile, l'énergie, l'aérospatial et la défense, et les sciences de la vie.

Fin 2017, Altran a fait l'acquisition d'Aricent, qui comptait plus de 10 500 employés avant la conclusion de la transaction en mars 2018, ce qui étend de manière significative le leadership d'Altran. La transaction comprenait également l'acquisition de frog design. Altran et frog ont fusionné leurs équipes de design plus tôt cette année, pour renforcer encore la capacité d'Altran à fournir à ses clients des services de design exceptionnels et innovants.

À propos d'Altran

Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d'innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l'industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. L'acquisition d'Aricent étend le portefeuille d'expertise du Groupe dans les semiconducteurs, l'expérience numérique et l'innovation en matière de conception. Altran a généré 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, avec près de 47 000 employés dans plus dans 30 pays.

www.altran.com

Contact

Stéphanie Bia

Directrice de la Communication et des Relations investisseurs du Groupe

Tél. : + 33 (0)1 46 41 72 01

stephanie.bia@altran.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ALTRAN TECHNOLOGIES via Globenewswire