ALTRAN TECHNOLOGIES : Départ de Frank Kern du poste de Président d'Altran Amérique du Nord

5 Décembre 2018

Altran annonce le départ de Frank Kern du poste de Président d'Altran Amérique du Nord



Altran, leader mondial des services d'ingénierie et de R&D, annonce aujourd'hui le départ à la retraite de Frank Kern quittant ainsi ses fonctions de Président d'Altran Amérique du Nord.

Frank Kern a construit et transformé Aricent, faisant de la société un groupe diversifié doté d'un modèle d'affaires unique, d'une équipe solide, et redéfinissant les services de sous-traitance dans ses différents segments de marché et géographies.



Frank Kern avait rejoint Aricent en 2012 en tant que Directeur général et membre du Conseil d'Administration. Avant de rejoindre Aricent, Frank a occupé pendant plus de 30 ans de nombreuses fonctions chez IBM, notamment: Senior Vice President en charge des Global Business Services, puis Senior Vice President en charge des Sales and Distribution, et enfin President de la zone Asia Pacific.

Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de RD (ED) depuis l'acquisition d'Aricent. Le groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever les défis de transformation et d'innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l'industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs: aérospatiale, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc. L'acquisition d'Aricent étend le portefeuille d'expertise du groupe dans les semi-conducteurs, le digital et design. Ensemble, Altran et Aricent génèrent 2.9 milliards de chiffre d'affaires en 2017, avec près de 45000 employés dans plus dans 30 pays.

