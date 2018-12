ALTRAN : départ de Frank Kern du poste de Président d'Altran Amérique du Nord

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altran, spécialiste des services d'ingénierie et de R&D, a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de Frank Kern quittant ainsi ses fonctions de Président d'Altran Amérique du Nord. Frank Kern a construit et transformé Aricent, faisant de la société un groupe diversifié doté d'un modèle d'affaires unique, d'une équipe solide, et redéfinissant les services de sous-traitance dans ses différents segments de marché et géographies. Frank Kern avait rejoint Aricent en 2012 en tant que Directeur général et membre du Conseil d'Administration.Avant de rejoindre Aricent, Frank a occupé pendant plus de 30 ans de nombreuses fonctions chez IBM, notamment: Senior Vice President en charge des Global Business Services, puis Senior Vice President en charge des Sales and Distribution, et enfin President de la zone Asia Pacific.