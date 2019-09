ALTRAN : nette progression des résultats au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altran a dévoilé jeudi ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, l’entreprise de conseil en ingénierie a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 33,2 millions d'euros sur la période (+249,5% sur un an) et une marge opérationnelle de 178,2 millions d’euros (+28,7%), soit 11,2% du chiffre d’affaires (contre 10,1% un an plus tôt). Quant au chiffre d'affaires, il a progressé de 16,1% à 1,594 milliard d’euros." Comme prévu, Altran a enregistré une solide performance au premier semestre, reflétant à la fois des tendances positives dans nos secteurs et une bonne dynamique dans toutes nos principales zones géographiques ", a commenté Dominique Cerutti, le PDG d'Altran.Le groupe a par ailleurs indiqué que l'opération de rachat par CapGemini est " en bonne voie ".Au final, Altran confirme sa confiance dans ses perspectives d'activité grâce à la diversification de son portefeuille d'offres. L'amélioration continue de la performance opérationnelle permettra à Altran une réduction de l'endettement à la fin de l'exercice.