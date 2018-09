ALTRAN : résultats semestriels en progression

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altran a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net ajusté en hausse de 2,2% à 57,5 millions d'euros. En raison de l'acquisition d'Aricent, le résultat net reporté de la période s'élève à 9,5 millions. Le résultat opérationnel courant s'élève à 138,5 millions, en hausse de 29%, reflétant la croissance du groupe et la contribution d'Aricent. La marge opérationnelle courante a atteint 10,1% contre 9,3% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a atteint 1,3727 milliard, en hausse de 18,5%. Ceci représente une croissance organique de 5% et une croissance économique de 5,2%.Commentant les résultats du groupe au premier semestre 2018, Dominique Cerutti, Président-Directeur Général d'Altran, a déclaré : "Altran a réalisé une solide performance opérationnelle au premier semestre tout en réalisant une acquisition transformante. Au cours d'un semestre très chargé, nous avons enregistré une croissance sur la majeure partie de nos zones géographiques et plus particulièrement dans nos opérations américaines chez Altran qui était un objectif de gestion essentiel."Nous avons annoncé un incident au sein d'Aricent à la mi-juillet, et suite à l'enquête externe menée, nous confirmons que la falsification est un événement isolé. L'intégration d'Aricent est en bonne voie, nous avons lancé un plan d'action début juillet pour rétablir la rentabilité d'Aricent à son niveau précédemment communiqué, et ce avant la fin de l'année. Notre équipe est entièrement concentrée sur la croissance de nos revenus, l'expansion des profits et la génération de trésorerie, " a complété le dirigeant.