Altran Technologies : A suivre aujourd'hui

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTRAN TECHNOLOGIES 0.21% 14.32 104.43% CAPGEMINI 0.00% 109.25 25.86%

Capgemini et Altran Technologies seront à surveiller. Les deux groupes ont annoncé hier avoir franchi une nouvelle étape en vue de la création d’un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie. Ils ont ainsi signé un accord de rapprochement énonçant les termes et conditions du projet d’acquisition d’Altran par Capgemini, dans le cadre d'une offre amicale au prix de 14 euros par action annoncée fin juin.Le conseil d'administration d'Altran, qui s'est réuni le 9 août dernier, a considéré à l'unanimité que l'offre est dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés. Celui-ci a également indiqué qu'il avait l'intention de recommander aux actionnaires de la société d'apporter leurs actions à l'offre dans le cadre de l'avis motivé qui sera rendu après remise du rapport de l'expert indépendant.L'offre sera soumise à la condition de l'obtention par Capgemini d'un nombre d'actions représentant au moins 50,10 % du capital social et des droits de vote d'Altran sur une base entièrement diluée.La nouvelle entité pèsera 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires et sera le numéro un mondial incontesté des services d'ingénierie et de R&D.Spécialisé dans la transformation digitale des entreprises, Capgemini était jusqu'à présent peu exposé à ce marché, dont la croissance est supérieure à celle de ses autres activités.Comme annoncé précédemment, la finalisation de ce rapprochement est envisagée d'ici la fin de l'exercice 2019.