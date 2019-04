Altran Technologies : Aricent devient ALTRAN

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altran, spécialiste mondial des services d'ingénierie et de recherche et de développement, annonce le changement de nom d'Aricent à compter d'aujourd'hui. Ce changement représente une étape significative dans l'intégration d'Aricent, acquise par Altran il y a un peu plus d'un an selon le groupe. "Nous sommes fiers d'intégrer l'héritage d'Aricent au sein d'Altran. Notre groupe opère désormais sous une seule marque : cela renforce considérablement notre place de leader auprès des clients, et notre attractivité en tant qu'employeur", a commenté Dominique Cerutti, PDG."Cette évolution joue un rôle de premier plan dans l'exécution de notre stratégie The High Road, Altran 2022. Altran est la marque du groupe, mais nous conservons deux autres marques emblématiques ayant chacune une forte valeur : frog pour le design, et Cambridge Consultants pour le développement produit. Cette approche unifiée contribue à faire d'Altran le leader des services d'ingénierie et de R&D", a-t-il ajouté.