Altran Technologies : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la clôture - Jeudi 6 septembre 2018 Plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

( -8,07% à 8,49 euros)L'ire des investisseurs s'est concentrée sur le free cash flow du premier semestre, qui est bien inférieur aux anticipations. Il est ressorti à - 225 millions d'euros, contre - 14 millions d'euros, un an plus tôt et un consensus de – 74 millions d'euros. Cette situation s'explique par les décaissements de trésorerie liés à l'acquisition d'Aricent, de nouveaux décaissements dus à l'activité d'Aricent (124 millions d'euros) et à une augmentation du besoin en fonds de roulement.