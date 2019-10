Altran Technologies : La solution de passerelle mobile Fronthaul d'Altran accélère le déploiement de la 5G avec Intel Technology

Communiqué de presse

28 Octobre 2019

La solution de passerelle mobile Fronthaul d'Altran accélère le déploiement de la 5G avec Intel Technology

Les opérateurs mobiles peuvent accélérer la construction de leur réseau 5G grâce à un composant logiciel intégré, reposant sur la technologie orientée données d'Intel

Altran, leader mondial des services d’ingénierie et de R&D, a développé une solution de passerelle utilisant la technologie field programmable gate arrays (FPGAs) d’Intel et qui va permettre aux constructeurs d’équipements réseau et aux fournisseurs d’accès sans fil d’accélérer leurs déploiements des réseaux Fronthaul 5G à grande échelle et de manière évolutive. Cette solution a été présentée lors du salon Mobile World Congress Los Angeles du 22 au 24 octobre.

« Les réseaux Fronthaul 5G doivent être intégrés avec le reste de l’écosystème sans fil ; Altran bénéficie d’un positionnement unique pour répondre aux diverses exigences de la 5G, grâce à son expertise et ses composants logiciels dédiés aux infrastructures mobiles », déclare Dominique Cerutti, Président et Directeur Général d'Altran. « Le partenariat stratégique que nous avons avec Intel depuis une dizaine d’années nous aide à bâtir des solutions prêtes à être déployées, qui accélérèrent considérablement la mise sur le marché des produits de nos clients OEM ».

Le composant logiciel de passerelle Fronthaul d'Altran permet l’agrégation radio depuis les interfaces CPRI et eCPRI pour le transport de données par réseaux Ethernet, en utilisant l'IEEE 1914.3 RoE et l’eCPRI. Ce composant répond aux contraintes de transport à faible latence et de qualité de service (QoS) les plus rigoureuses, ainsi qu’aux normes Time Sensitive Networking (TSN) et aux exigences des réseaux de télécommunications. Le support de la couche de gestion ORAN avec des interfaces NETCONF/YANG et REST (APIs) offre des capacités avancées de Software Defined Networking (SDN) et une entière programmabilité. Par l’utilisation combinée des puces FPGA d'Intel (field programmable gate array) et du composant logiciel de passerelle Fronthaul d'Altran, les fabricants d’équipement réseau peuvent accélérer leurs déploiements 5G Fronthaul et promouvoir de nouveaux cas d'utilisation.

Ce composant logiciel est également entièrement compatible avec les caractéristiques du protocole Ethernet en termes d’exploitation, de gestion, de maintenance (OAM) et de protection. Cela inclut le routage IPv4/v6, les réseaux privés virtuels IP (VPNs) et Ethernet (EVPN), ainsi que les technologies de transport MPLS, le routage segmenté et une variété d'options de transport pour les déploiements qui combinent les capacités Fronthaul, Mid-haul et Backhaul.

« Les puces FPGA d'Intel fournissent une accélération programmable et flexible qui facilite le développement de l'écosystème 5G, allant des unités de bande de base (BBU) virtuelles aux passerelles Fronthaul et aux unités radio », déclare Patrick Dorsey, Vice-Président Marketing produits et FPGA chez Intel. « Intel a investi et fourni de nombreuses solutions couvrant à la fois les équipements à base de silicium, la propriété intellectuelle et des outils qui, en collaboration avec des innovateurs comme Altran, accélèrent la mise sur le marché des solutions matérielles Fronthaul 5G. »

Plus d'informations sur les projets d'Altran avec les entreprises du secteur semi-conducteur sur le site https://northamerica.altran.com/industries/semiconductors



Intel et le logo Intel sont des marques déposées par Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

À propos d’Altran

Altran est le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. L’acquisition d’Aricent étend le portefeuille d’expertise du Groupe dans les semiconducteurs, l’expérience numérique et l’innovation en matière de conception. Altran a généré 2,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, avec près de 47 000 employés dans plus dans 30 pays.

Stéphanie Bia

Directrice de la Communication et des Relations Investisseurs

Tél. : + 33 (0)1 46 41 72 01

stephanie.bia@altran.com



