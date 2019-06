Altran Technologies : déploie de nouvelles capacités en Intelligence Artificielle et Science des données

Communiqué de presse

Le 11 juin 2019

Altran déploie de nouvelles capacités en

Intelligence Artificielle et Science des données

Tessella renforce sa présence en Europe

Altran, leader mondial des services d’ingénierie et de R&D, a créé des équipes spécialisées en Science des données et en Intelligence Artificielle (IA) en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Allemagne pour répondre au besoin croissant des clients en matière d’expertise en analyse des données. Ces équipes feront partie de Tessella, le World Class Center d'Altran spécialisé en analyse des données, venant ainsi renforcer les opérations déjà existantes en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Pascal Brier, Directeur général adjoint en charge de la Stratégie, de la Technologie et de l’Innovation d’Altran, a déclaré : « La révolution des données et l'IA offrent à nos clients des opportunités extraordinaires pour développer de nouveaux services disruptifs et mener leur transformation digitale. Apporter des services à forte valeur à nos clients est un des piliers de notre stratégie The High Road, Altran 2022 et la forte implantation d’Altran sur le marché européen nous permet de répondre aux attentes de nos clients en leur offrant des services d’analyses de données et d’IA exceptionnels ».

Altran a fait l'acquisition de Tessella en décembre 2015 dans le cadre de son plan stratégique visant à élever son modèle de service et à étendre sa présence dans les industries et les zones géographiques clés.

Depuis 40 ans, Tessella collabore avec des acteurs mondiaux de premier plan, les aidant à atteindre leurs ambitions. L’impact de ce travail est tangible : il a permis de réduire le temps nécessaire à la prévision de la propagation des maladies infectieuses de 3 ans à 3 semaines et ainsi de sauver des vies. Il a également permis aux fabricants de maîtriser différentes sources de « variabilité » de la qualité des produits lors de la mise en service de nouveaux procédés de fabrication. Tessella a également permis aux opérateurs maritimes de diminuer leurs coûts globaux de détention, de réduire leurs émissions de CO2 et d’optimiser leur efficacité énergétique.

À propos d’Altran

Altran est le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. L’acquisition d’Aricent étend le portefeuille d’expertise du Groupe dans les semiconducteurs, l’expérience numérique et l’innovation en matière de conception. Altran a généré 2,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, avec près de 47 000 employés dans plus dans 30 pays.

