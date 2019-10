Altran Technologies : lance un centre spécialisé en « réseaux avancés » aux Etats-Unis pour aider les clients dans la transition vers la 5G

Communiqué de presse





Altran lance un centre spécialisé en « réseaux avancés »

aux Etats-Unis pour aider les clients dans la transition vers la 5G

PARIS / NEW-YORK – 2 Octobre 2019 - Altran, leader mondial des services d'ingénierie et de R&D, a annoncé aujourd’hui un important projet pour la gestion des réseaux avancés, destiné à accompagner les clients à accélérer leur transition vers la 5G et la virtualisation des réseaux. Cet investissement comporte la création d’un centre spécialisé en télécommunications et réseaux avancés, installé dans les bureaux d’Altran à Manhattan; le recrutement d’experts en 5G et des technologies associées, ainsi que le développement de nouvelles plateformes logicielles qui permettront de concevoir les produits et services de demain.



Cette nouvelle équipe, basée aux Etats Unis, tirera parti de la grande expertise d’Altran en matière de réseaux et télécommunications ; expertise renforcée par l’acquisition d’Aricent en 2018.

Intégré au sein de l’actuel World Class Center d'Altran pour les Advanced Networks (réseaux avancés) basé en Europe, ce nouveau centre offrira des services de conseils et d'intégration à destination des fournisseurs de services de télécommunication (CSP) et des fournisseurs d’équipements de réseaux (NEP), pour les aider à construire les solutions de demain à l’aide de modèles économiques précis, de feuilles de route reposant sur le design et intégrant les meilleurs produits et services disponibles

Le centre pourra également accompagner les clients d’autres secteurs, notamment ceux de l’industrie des logiciels, de l’automobile et des sciences de la vie. Au travers de la création de réseaux 5G privés et d’autres services de R&D numériques, le centre les aidera à développer de nouveaux cas d’utilisation et à monétiser de nouveaux services.

« Le déploiement de la 5G change la donne et nécessite des infrastructures logicielles solides et rentables ainsi que des plateformes capables d’alimenter la nouvelle génération de solutions sans fil, pour l’internet des objets, la réalité mixte et les applications pour véhicules autonomes. Altran dispose d’une position unique pour offrir les services de conseil et d'intégration nécessaires, et cet investissement assure que nous restions à la pointe de ce domaine », déclare Pascal Brier, Directeur général adjoint en charge de la Stratégie, de la Technologie et de l’Innovation d’Altran. « En devenant notre partenaire, les fournisseurs d’équipements de réseaux, les fournisseurs de services de télécommunication ainsi que les sociétés de tous secteurs seront mieux préparés à faire face aux défis créés par les environnements virtualisés et à mener la prochaine vague de transformation numérique liée aux communications. »

Le nouveau centre basé en Amérique du Nord offrira des services dans les domaines de la 5G, de la virtualisation de réseaux, du développement des réseaux natifs du cloud et d’intégration Open Source. Parmi les offres spécifiques sont inclus :

Des services d’études des modèles économiques : industries ciblées, cas d’utilisation et exigences commerciales

: industries ciblées, cas d’utilisation et exigences commerciales Le déploiement rapide des nouveaux services : services de conception numérique, architecture et exigences techniques, et déploiement automatisé

: services de conception numérique, architecture et exigences techniques, et déploiement automatisé Des solutions en IoT : agrégation et rationalisation des données, traitement cognitif et application par l’entreprise

: agrégation et rationalisation des données, traitement cognitif et application par l’entreprise Des réseaux agiles : opérations automatisées, multiservices convergents définis et virtualisés par logiciel du périmètre au centre

: opérations automatisées, multiservices convergents définis et virtualisés par logiciel du périmètre au centre Des opérations modernes : opérations organisées par service, OSS en circuit fermé et capacité à exploiter des solutions RPA

: opérations organisées par service, OSS en circuit fermé et capacité à exploiter des solutions RPA Les meilleures solutions disponibles : un écosystème multi-fournisseurs, applications et programme intégré conçus par micro services et gestion des fournisseurs

: un écosystème multi-fournisseurs, applications et programme intégré conçus par micro services et gestion des fournisseurs Une intégration complète de l’entreprise : conception d’un flux de travail intelligent, intégration des applications, déploiement et opérations

Les World Class Centers d'Altran offrent à leurs clients des services de pointe, une expertise technologique et des modèles innovants adaptés à leurs besoins. Pour plus d'informations sur le World Class Center Advanced Networks d'Altran, veuillez visiter : https://www.altran.com/fr/fr/world-class-centers/



À propos d’Altran

Altran est le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D. Le groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans, déployant son expertise dans de nombreux secteurs : automobile, aéronautique, spatial, défense et naval, ferroviaire, infrastructure et transports, énergie, industrie et grand consommation, électronique, logiciels et internet, finance et secteur public L’acquisition d’Aricent étend le portefeuille d’expertise du Groupe dans les semiconducteurs, l’expérience numérique et l’innovation en matière de conception. En 2018, Altran a généré 2,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires, avec environ 47 000 employés dans plus dans 30 pays.

Contact

Stéphanie Bia

Directrice de la Communication et des Relations investisseurs du Groupe

Tél : + 33 (0)1 46 41 72 01

stephanie.bia@altran.com



