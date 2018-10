Altran Technologies : s'envole en Bourse après un troisième trimestre rassurant

(Actualisation: réaction de marché, commentaires d'analystes et déclaration de Dominique Cerutti, le PDG d'Altran, sur les performances d'Aricent)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Altran Technologies s'envole de plus de 17% en Bourse vendredi, à la faveur d'une activité rassurante au troisième trimestre, où le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies a vu sa croissance accélérer et a commencé à redresser les marges d'Aricent.

A 11h20, Altran Technologies grimpait de 15,2%, à 7,92 euros, la plus forte hausse au sein du SBF 120. Sur l'ensemble de l'année, le titre reste néanmoins en baisse de 36,7%.

Au troisième trimestre, le groupe a enregistré des revenus de 731,1 millions d'euros, en hausse de 37,3% sur un an, en raison notamment de l'intégration des résultats d'Aricent, société américaine que le groupe a acquise en début d'année pour 1,7 milliard d'euros. La contribution d'Aricent au chiffre d'affaires a atteint 163,5 millions de dollars, soit 139,5 millions d'euros selon une conversion effectuée par la société.

Le PDG du groupe, Dominique Cerutti, a précisé lors d'une téléconférence avec des journalistes que les revenus d'Aricent avaient connu une croissance de 2% sur un an au troisième trimestre. "La stabilité de l'activité d'Aricent est rassurante", jugent à ce titre les analystes de Portzamparc. Dominique Cerutti a indiqué qu'Altran prévoyait "de mettre en croissance" la société américaine l'année prochaine.

La croissance organique de l'ensemble du groupe, c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants, s'est élevée à 10,4% sur un an au troisième trimestre, contre 5% pour l'ensemble du premier semestre. La croissance organique économique, c'est-à-dire retraitée du nombre de jours ouvrés, a atteint 9,7%, contre 5,2% au premier semestre. "L'accélération de l'activité est de bon augure pour le troisième trimestre, d'autant que les recrutements du deuxième trimestre devraient pleinement contribuer à partir du prochain trimestre et que l'effet de base sera favorable", soulignent les analystes de Portzamparc.

La France bénéficie des recrutements

L'accélération de la croissance a notamment été portée par l'Amérique du Nord, région qui bénéficie pleinement de l'intégration d'Aricent, avec une hausse du chiffre d'affaires de 447%. La croissance organique économique a atteint 24,3% grâce notamment à une forte progression de l'activité d'ingénierie logicielle.

La région Allemagne et Autriche se distingue également avec une croissance organique économique de 21%, notamment "grâce à certains grands projets atteignant leur pic" et "à l'amélioration significative du taux de facturation", a expliqué Altran.

La France, pays qui représente 31% du chiffre d'affaires, a enregistré pour sa part une croissance organique économique de 6,8% au troisième trimestre. Dominique Cerutti a expliqué que l'activité en France avait été soutenue par des campagnes de recrutement d'ingénieurs lancées au deuxième trimestre et qui se sont concrétisées au troisième trimestre. Ce qui a permis de "régler des problèmes de capacités" qui avaient été à l'origine d'un ralentissement de la croissance en France, a-t-il ajouté.

Redressement des marges d'Aricent pour la fin de l'année

En guise de perspectives, Altran a déclaré rester "confiant" quant à son plan d'exécution "compte tenu de la dynamique encourageante du troisième trimestre, des progrès faits sur la restauration de la marge d'Aricent et des tendances porteuses observées sur le marché des services ER&D [recherche et développement externalisés, ndlr]".

Le groupe avait confirmé en septembre, après la publication de ses résultats semestriels, les objectifs de son plan Altran 2022 dévoilés en juin. La société d'ingénierie compte d'ici à 2022 atteindre une marge opérationnelle d'environ 14,5%, doubler son bénéfice par action d'ici à la même échéance et parvenir à un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros environ. Dominique Cerutti a indiqué qu'à l'heure actuelle, il n'y avait aucune raison de changer ce plan stratégique.

A la mi-juillet, l'action Altran a chuté de 28% en une seule séance après que le groupe a annoncé la découverte d'une falsification de bons de commande d'une valeur de 10 millions de dollars chez Aricent. Cette falsification est intervenue préalablement au rachat. Une enquête externe a confirmé que cette fraude était un événement isolé.

Le groupe avait néanmoins été contraint de revoir nettement à la baisse le profil de marge opérationnelle d'Aricent, à 15,6% à fin juin 2018 alors qu'il avait communiqué précédemment, lors de l'annonce de l'acquisition l'an passé, un taux de marge de 18,3% sur les douze mois à fin septembre 2017. Le groupe avait expliqué cette révision par l'impact direct sur le profit de ces 10 millions de dollars de faux bons de commande, par des décisions de dépenses prises dans le contexte de ce bénéfice artificiel et par des investissements accélérés non encore matérialisés dans la croissance. Interrogé sur cette fraude, Dominique Cerutti a assuré vendredi que "l'incident [était] désormais totalement derrière Altran" et que le redressement des marges d'Aricent, s'il n'est pas totalement achevé, devrait être finalisé d'ici à la fin de l'année.

