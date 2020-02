Altran a amélioré ses résultats en 2019, avant son union prévue avec Capgemini

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies Altran a enregistré une hausse de ses résultats en 2019, exercice marqué par l'offre publique d'achat amicale de la part de l'entreprise de services numériques Capgemini.

Sur l'ensemble de 2019, le résultat net part du groupe d'Altran s'est inscrit à 144 millions d'euros, contre 80,6 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net ajusté s'est de son côté établi à 212,9 millions d'euros, contre 165,1 millions d'euros en 2018.

La marge opérationnelle du groupe de R&D externalisée a progressé de 16%, à 408,7 millions d'euros, soit un taux de marge de 12,7% contre 12,1% en 2018.

Le chiffre d'affaires a atteint 3,22 milliard d'euros, en augmentation de 10,3% sur un an en données publiées et en croissance organique de 6%. La croissance économique, soit la croissance organique retraitée du nombre de jours ouvrés, s'est élevée à 6,2%. Pour le seul quatrième trimestre, la croissance organique s'est établie à 3,3% sur un an, pénalisée notamment par un repli organique de 9,6% en Europe du Nord et de 8,4% en Europe centrale.

Selon un consensus réalisé par Factset, les analystes tablaient en moyenne, pour l'ensemble de 2019, sur un bénéfice net ajusté de 219 millions d'euros, sur une marge opérationnelle de 366 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 3,2 milliard d'euros.

Le flux de trésorerie libre dégagé par le groupe s'est par ailleurs inscrit à 164 millions d'euros, contre 82 millions d'euros en 2018.

"Altran a réalisé une solide performance en 2019, grâce à une bonne performance en Europe et une accélération constante sur la région Amériques. Le dynamisme de certains de nos secteurs clés, tels que les Communications, l'Energie, l'Industrie, les Sciences de la vie et l'Aérospatiale, a plus que compensé les difficultés du marché automobile en Allemagne et le ralentissement macroéconomique lié au Brexit au Royaume-Uni", a commenté Dominique Cerrutti, le PDG d'Altran, cité dans un communiqué.

Au sujet de ses perspectives, Altran a expliqué que "la plupart des événements disparates du deuxième semestre 2019 (Brexit, marché allemand, cycles des semi-conducteurs) devraient se normaliser en 2020". "Un focus continu sur l'exécution en 2020 devrait permettre une amélioration des performances", a poursuivi le groupe d'ingénierie.

Altran a par ailleurs indiqué que l'impact net de la cyberattaque que le groupe a subie en début d'année s'inscrivait à 5 millions d'euros pour l'ensemble de 2019, une fois les indemnités d'assurance déduites.

Concernant son dividende au titre de 2019, "le conseil d'administration n'a pas pris de décision" à ce jour, a expliqué l'entreprise. "Cette décision sera prise lorsque l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 23 juin 2020 sera fixé", a poursuivi la société.

L'année 2019 d'Altran Technologies a surtout été ponctuée par le lancement de l'OPA amicale de Capgemini, un mariage dans lequel le fonds Elliott est venu s'immiscer pour en contester le prix, initialement fixé à 14 euros par action avant d'être relevé à 14,50 euros.

Fin janvier, Capgemini avait annoncé détenir 53,57% du capital d'Altran à l'issue de l'OPA, soit juste au-dessus du seuil de renonciation que l'entreprise dirigée par Paul Hermelin avait fixé. L'offre a été rouverte du 28 janvier au 10 février inclus, au prix de 14,50 euros par action. Les résultats de la réouverture de cette offre "sont attendus la semaine prochaine", a expliqué Altran.

Elliott, qui détient un peu plus de 16% du capital d'Altran par le biais de divers instruments financiers, avait prévenu qu'il n'apporterait pas ses titres à l'offre de Capgemini.

Capgemini attend également l'aval de la justice française sur cette opération. A la suite d'un recours déposé par l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), la cour d'appel de Paris a jusqu'au 24 mars pour se prononcer sur la conformité de son offre. Dans l'attente de cette décision, Capgemini s'est engagé à ne pas prendre le contrôle d'Altran.

