Altran : accord avec Capgemini sur les termes de l'OPA

12/08/2019 | 08:56

Capgemini et Altran annoncent la signature, le 11 août, d'un accord qui énonce les termes et conditions du projet d'OPA amicale du premier sur le second, au prix de 14 euros par action, suite à la signature de l'accord de négociations exclusives le 24 juin.



Le dépôt de l'offre par Capgemini demeure soumis à diverses conditions préalables usuelles liées notamment à l'obtention d'autorisations réglementaires. Cependant, il se réserve la possibilité de déposer l'OPA avant la finalisation de ces dernières démarches.



L'offre sera soumise à la condition de l'obtention par Capgemini d'un nombre d'actions représentant au moins 50,1% du capital social et des droits de vote d'Altran sur une base entièrement diluée. La finalisation de ce rapprochement est envisagée d'ici fin 2019.



