Altran : changement de nom pour Aricent

04/04/2019 | 17:59

Altran annonce le changement de nom d'Aricent à compter d'aujourd'hui. ' Ce changement représente une étape significative dans l'intégration d'Aricent, acquise par Altran il y a un peu plus d'un an ' indique le groupe.



Altran a fait l'acquisition d'Aricent fin 2017, qui comptait plus de 10 500 employés avant la conclusion de la transaction en mars 2018. La transaction comprenait également l'acquisition de frog design. Altran et frog ont fusionné leurs équipes de design plus tôt cette année.



Dominique Cerutti, Président directeur général d'Altran, déclare : ' Notre groupe opère désormais sous une seule marque : cela renforce considérablement notre place de leader auprès des clients, et notre attractivité en tant qu'employeur. '



Rappelons que le groupe a dévoilé en juin 2018 'The High Road, Altran 2022', son nouveau plan stratégique avec un objectif de chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros d'ici quatre ans.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.