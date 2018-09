Altran : croissance de 29% du ROC semestriel

06/09/2018 | 07:52

Altran dévoile au titre du premier semestre 2018 un résultat net ajusté en croissance de 2,2% à 57,5 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 29% à 138,5 millions, reflétant notamment la contribution d'Aricent.



Le groupe de services d'ingénierie et de R&D (ER&D) réalise un chiffre d'affaires semestriel de 1.372,7 millions d'euros, en progression de 18,5%, ainsi qu'une croissance organique de 5% et qu'une croissance économique de 5,2%.



'L'intégration d'Aricent est en bonne voie, nous avons lancé un plan d'action début juillet pour rétablir la rentabilité d'Aricent à son niveau précédemment communiqué, et ce avant la fin de l'année', indique le PDG Dominique Cerutti.



