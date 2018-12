Altran : départ du président d'Altran Amérique du Nord

05/12/2018 | 07:34

Le spécialiste des services d'ingénierie et de recherche-développement Altran Technologies annonce le départ à la retraite de Frank Kern quittant ainsi ses fonctions de président d'Altran Amérique du Nord.



'Frank Kern a construit et transformé Aricent, faisant de la société un groupe diversifié doté d'un modèle d'affaires unique, d'une équipe solide, et redéfinissant les services de sous-traitance dans ses différents segments de marché et géographies', rappelle le groupe.



Frank Kern avait rejoint Aricent en 2012 en tant que directeur général et membre du conseil d'administration. Avant de rejoindre Aricent, il a occupé pendant plus de 30 ans de nombreuses fonctions chez IBM.



