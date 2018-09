Altran : encore à -6,5%, Invest Securities passe à 'vente'

07/09/2018 | 12:41

Le titre Altran s'affiche en baisse ce vendredi à midi, à -6,5%, poursuivant une chute entamée hier (-8% à la clôture).



Dans ce contexte, Invest Securities annonce dans une note publiée ce matin dégrader sa recommandation sur le titre, qui passe de 'neutre' à 'vente', sur fond de 'niveau de levier qui devient préoccupant'.



'Le point saillant de la publication S1 2018 est la génération de cash très inférieure aux attentes (-154mE vs 1mE att) et d'autres impacts cash qui portent le levier d'ALTRAN en DN/EBITDA à 4,8x selon notre méthodologie. Alors que les performances opérationnelles sont décevantes, en particulier chez Aricent, ce qui peut laisser craindre de futures révisions en baisse des résultats, la marge de manoeuvre de la société se réduit', regrette Invest Securities.



L'analyste abaisse par ailleurs son objectif de cours, qui passe de 8,3 à 7,3 euros.





