Altran : hausse de 6,5% du CA trimestriel

31/10/2019 | 08:01

Le cabinet des services d'ingénierie et de R&D Altran dévoile un chiffre d'affaires de 778,9 millions d'euros au titre du trimestre écoulé, soit 6,5% de croissance publiée et 6% de croissance organique par rapport à la même période en 2018.



L'Europe continue d'afficher une bonne performance (+7,2% en organique), tempérant l'impact du Brexit et la volatilité du marché allemand, tandis que l'Amérique du Nord confirme sa trajectoire de croissance et la reprise des télécommunications.



Altran confirme sa confiance dans ses perspectives d'activité malgré des événements isolés (Brexit, marché allemand, cycle des semi-conducteurs). L'amélioration continue de la performance opérationnelle permettra une réduction de l'endettement à la fin de l'exercice.



