Altran: le bénéfice net chute au 1er semestre après l'acquisition d'Aricent

Paris (awp/afp) - Le groupe français de conseil en technologie Altran a vu son bénéfice net chuter de 82,6% à 9,5 millions d'euros au premier semestre 2018, après l'acquisition du groupe américain Aricent, a-t-il indiqué jeudi.

Le bénéfice net ajusté, hors charges non récurrentes liées à l'acquisition d'Aricent, progresse toutefois de 2,2% à 57,5 millions d'euros, indique le groupe qui affiche également une progression de son résultat opérationnel courant (EBIT) de 29% à 138,5 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 18,5% à 1,37 milliard d'euros sur le semestre, soit une croissance organique, hors acquisition d'Aricent de 5%.

Altran a confirmé que "l'incident" chez Aricent annoncé en juillet, qui avait fait chuter l'action d'environ 20%, était "isolé".

Le groupe de technologie a découvert que son acquisition américaine avait comptabilisé pour 10 millions de dollars de commandes fictives sur une période courant du troisième trimestre 2017 au premier trimestre 2018.

"Nous confirmons que la falsification est un évènement isolé", a indiqué le Pdg d'Altran, Dominique Cerutti, dans un communiqué.

"L'intégration d'Aricent est en bonne voie, nous avons lancé un plan d'action début juillet pour rétablir la rentabilité d'Aricent à son niveau précédemment communiqué, et ce avant la fin de l'année", a-t-il ajouté.

Altran a acquis l'américain Aricent pour 1,7 milliard d'euros en novembre 2017, son premier choix pour distancer la concurrence et se placer en tête du marché du conseil en ingénierie et en recherche et développement (R&D).

afp/ol