Altran : signe un partenariat avec Wirepas

13/12/2018 | 18:06

Altran annonce la signature d'un accord de partenariat avec Wirepas afin d'enrichir son offre de solutions de géolocalisation.



Sa nouvelle solution de service de localisation (Location Based Services) intègre désormais Wirepas Mesh et des technologies de positionnement pour proposer une solution de localisation.



' La technologie Wirepas Mesh réduit le nombre de routeurs coûteux et simplifie les systèmes tout en fournissant une solution radio bien plus solide pour connecter une large gamme de balises et de capteurs pour la gestion de biens ' indique le groupe.



' Les applications de localisation constituent un outil essentiel de la digitalisation des opérations. Elles accroissent l'efficacité dans un grand nombre de secteurs, en limitant la perte des biens et le gaspillage d'argent en biens de remplacement, en simplifiant le flux de travail pour l'approvisionnement et la production, en optimisant et en contrôlant la logistique, en automatisant la gestion des stocks, sans compter une sécurité et une sûreté accrues pour les travailleurs en zones dangereuses ', a déclaré Didier Pagnoux, Directeur du World Class Center IoT d'Altran.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.