Altran : solution de maintenance ferroviaire avec Nokia

20/09/2018 | 15:20

Nokia annonce ce jeudi le lancement d'une solution développée conjointement avec le cabinet de conseil en ingénierie Altran, pour optimiser et rationaliser la maintenance du matériel roulant pour les opérateurs ferroviaires.



Cette solution combine les forces de Nokia en Internet des Objets (IoT), réseaux et analytique avec celles d'Altran en développement d'application, analytique et intégration de systèmes pour activités ferroviaires.



'La maintenance représente le plus important coût opérationnel unique pour les opérateurs ferroviaires, constituant environ la moitié de l'ensemble de leurs dépenses opérationnelles', souligne l'équipementier télécoms finlandais.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.