Correction: Altran franchit une nouvelle étape de son développement en intégrant le groupe Capgemini

Altran franchit une nouvelle étape de son développement en intégrant le groupe Capgemini

Les actionnaires d’Altran ont massivement choisi d’apporter leurs titres à l’offre publique d’achat amicale initiée par Capgemini. Capgemini a ainsi pu conclure l’acquisition d’Altran avec succès et franchir le seuil de retrait obligatoire, et Altran fera désormais partie intégrante du groupe Capgemini, un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. Cette acquisition donnera naissance au leader mondial de l’Intelligent Industry.

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre dans le développement de la société créée il y a plus de 35 ans.

Dominique Cerutti, Président-Directeur Général d’Altran, a déclaré, « Le rapprochement avec Capgemini est un tournant dans l’histoire d’Altran et va donner naissance au leader mondial de l’Intelligent Industry au service de la transformation numérique des entreprises. C’est une étape cruciale dans le développement de notre société. Depuis plus de 35 ans, nous accompagnons nos clients pour relever leurs défis d'innovation et de transformation, de la conception à l'industrialisation. Récemment, notre groupe a renforcé son leadership en développant des modèles de services différenciés, offrant à la fois une grande expertise dans les technologies de pointe et dans l'industrialisation grâce à ses capacités de Globalshore. Tout cela n’aurait pas été possible sans le talent et l’engagement de nos équipes partout dans le monde, et la relation de confiance que nous avons su bâtir avec nos clients. Je tiens aujourd’hui à les en remercier chaleureusement. Ensemble, nous allons désormais pouvoir pleinement travailler à l’intégration d’Altran au nouvel ensemble et opérer le rapprochement de compétences et de talents entre nos deux groupes. Nous nous attelons à créer une offre commune auprès de nos clients existants et futurs et tirer parti du meilleur des technologies de rupture telles que le cloud, l'Internet des objets, l'informatique de pointe, l'intelligence artificielle et la 5G.»

Capgemini a annoncé le 1er avril 2020 avoir atteint le seuil de retrait obligatoire de 90% du capital d’Altran, qui ne sera donc plus une société indépendante et sera retirée de la cote au 15 avril 2020. Dans ce contexte et à compter de cette date, Altran ne publiera plus d’information financière propre et la performance de l’entreprise sera intégrée dans les publications financières de Capgemini.

À propos d’Altran

Altran est le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. En 2019, Capgemini et Altran ont annoncé un projet de rapprochement dans le cadre d’une offre publique d’achat amicale pour créer un leader mondial de l’ « Intelligent Industry ». Altran a généré 3,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, avec plus de 50 000 employés dans plus dans 30 pays. www.altran.com

Contact

Stéphanie Bia

Directrice de la Communication et des Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 46 41 72 01

stephanie.bia@altran.com

