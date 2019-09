Communiqué de presse 05.09.2019





Résultats semestriels 2019

Une croissance forte, une performance opérationnelle solide

Chiffre d’affaires: 1 594 M€ (+16.1% de croissance publiée, +8,5% de croissance économique et +7,4% de croissance organique vs. S1 2018)

Marge opérationnelle de 178 M€ (+28,7% vs. S1 2018), soit 11,2%, en hausse de 110 points de base par rapport au S1 2018, alimentée de manière égale par l’Europe et les Amériques

Résultat net ajusté de 64 M€, +10,8% vs. S1 2018 en dépit de la cyberattaque

Free Cash Flow de -31 M€ vs. -225 M€ au S1 2018 grâce à l’amélioration de la performance opérationnelle et à la réduction de la saisonnalité dans le cadre du programme Altran Cash

Commentant les résultats du Groupe au premier semestre 2019, Dominique Cerutti, Président-Directeur Général d’Altran, a déclaré :

« Comme prévu, Altran a enregistré une solide performance au premier semestre, reflétant à la fois des tendances positives dans nos secteurs et une bonne dynamique dans toutes nos principales zones géographiques. Nous sommes ravis des progrès réalisés dans des secteurs clés tels que les Communications grâce à la forte progression des dépenses 5G et à frog design. Maintenant que l’intégration d’Aricent est achevée, nous avons remporté de nombreux contrats. Altran est idéalement positionné, avec une présence équilibrée sur divers marchés et une offre diversifiée, pour répondre à l’évolution des besoins en R&D des grandes industries. Nous pensons que notre capacité unique à répondre aux besoins différenciés de nos clients s’intégrera parfaitement à l’expertise de Capgemini, nous permettant ainsi de créer un leader mondial pour accompagner la transformation numérique des entreprises industrielles et technologiques. »





Résultats

(en M€) S1 2019 S1 2018 % Chiffre d'affaires 1 594,0 1 372,7 16,1% Charges opérationnelles nettes (1 415,8) (1 234,2) Marge opérationnelle 178,2 138,5 28,7% En % du chiffre d'affaires 11,2% 10,1% Autres produits et charges opérationnelles (84,3) (69,9) Résultat opérationnel 93,9 68,6 36,9% Résultat financier (44,6) (53,8) Impôt (15,8) (5,0) Résultat net des activités abandonnées - (0,2) Intérêts minoritaires (0,3) (0,1) Résultat net (Part du Groupe) 33,2 9,5 249,5% Résultat net ajusté (Part du Groupe) 63,7 57,5 10,8%

Altran réalise un chiffre d’affaires solide au premier semestre 2019 à 1 594,0 M€ contre 1 372,7 M€ au premier semestre 20181 (+16,1%), soit une croissance organique de 7,4% et une croissance économique de 8,5%, avec une contribution positive de toutes les régions.

La marge opérationnelle du Groupe s’élève à 178,2 M€, en hausse de 28,7% par rapport au 1er semestre 2018, et atteint 11,2%, en hausse de 110 points de base par rapport à l’année dernière, alimentée par l’Europe et les Amériques.

Le résultat financier du Groupe s’établit à -44,6 M€ contre -53,8 M€ au 1er semestre 2018, reflétant la structure de nos financements qui s’est normalisée après les effets exceptionnels de l’année dernière.

Le résultat net ajusté (Part du Groupe) progresse de 10,8% à 63,7 M€ malgré la cyberattaque, contre 57,5 M€ au S1 2018. Le résultat net (Part du Groupe) reporté ressort à 33,2 M€ contre 9,5 M€ au S1 2018.

Analyse détaillée du chiffre d’affaires semestriel2



Altran réalise au 1er semestre un chiffre d’affaires de 1 594,0 M€ contre 1 372,7 M€ au 1er semestre 2018 (+16,1%), soit une solide croissance économique de 8,5% et organique de 7,4%, avec l'ensemble des régions contribuant à cette croissance au 2nd trimestre et au 1er semestre, malgré une base de comparaison élevée en S1 2018.

Deuxième trimestre Premier semestre (en M€) Total chiffre d'affaires Croissance publiée% Croissance organique% Croissance économique% Total chiffre d'affaires Croissance publiée% Croissance organique% Croissance économique% EUROPE 592,8 7,8% 8,4% 9,5% 1 187,5 7,6% 8,1% 9,1% Europe de l'Ouest 275,2 9,5% 9,5% 9,6% 553,7 6,7% 6,7% 7,5% Europe du Nord 93,9 5,8% 6,7% 7,1% 189,6 7,5% 7,6% 8,1% Europe Centrale 72,9 -2,1% 2,3% 3,9% 148,7 2,9% 7,2% 8,0% Sud-Est de l'Europe 76,2 12,3% 11,5% 11,7% 148,4 10,8% 10,2% 11,1% Péninsule ibérique 74,6 10,0% 10,0% 13,5% 147,1 13,0% 13,0% 14,8% AMERIQUES 201,0 7,0% 1,8% 3,0% 388,4 54,0% 3,9% 4,9% ASIE 9,5 7,5% 8,6% 8,9% 18,1 9,7% 9,1% 10,0% TOTAL 803,3 7,6% 6,8% 8,0% 1 594,0 16,1% 7,4% 8,5%

Europe (incluant la France): croissance organique solide de +8,1% (croissance économique: +9,1%), avec un chiffre d’affaires de 1 187,5 M€ au S1 2019. Europe de l’Ouest (35% du chiffre d’affaires): le chiffre d’affaires s’élève à 553,7 M€, soit une croissance organique de +6,7% (croissance économique: +7,5%). Sur la période, la France est le pays le plus dynamique de la région, principalement dans les secteurs de l'Aéronautique et de l'Energie. Au Maroc, le Groupe a mis en oeuvre sa stratégie de développement near-shore dans le segment de l’Automobile et confirmé sa capacité à se diversifier par des programmes dans les segments des Sciences de la Vie et l'Aéronautique. Europe du Nord (12% du chiffre d’affaires): le chiffre d’affaires s’élève à 189,6 M€, soit une croissance organique de +7,6% (croissance économique: +8,1%) grâce à un positionnement à forte valeur ajoutée qui servira de plate-forme de croissance pour les autres pays européens à l'avenir. Europe Centrale (9% du chiffre d’affaires): le chiffre d’affaires s’élève à 148,7 M€, soit une croissance organique de +7,2% (croissance économique: +8,0%). Sud-Est de l’Europe (9% du chiffre d’affaires total): le chiffre d’affaires du S1 2019 s'élève à 148,4 M€, soit 10,2% (croissance économique: +11,1%) de croissance organique grâce à une forte position dans les segments Communication et Sciences de la Vie. Péninsule ibérique (9% du chiffre d’affaires): forte accélération de la croissance organique du chiffre d’affaires à +13,0% (croissance économique: +14,8%) avec un chiffre d'affaires de 147,1 M€ tiré par la forte croissance du Portugal dans le segment Communications et la bonne performance de l'Espagne dans le segment Spatial, Défense et Naval.

(incluant la France): croissance organique solide de +8,1% (croissance économique: +9,1%), avec un chiffre d’affaires de 1 187,5 M€ au S1 2019. Amériques (25% du chiffre d’affaires): le chiffre d’affaires s’élève à 388,4 M€, soit une croissance organique de +3,9% (croissance économique de +4,9%), dont un effet périmètre de 114,5 M€ correspondant à la contribution d’Aricent sur le premier trimestre 2019 (acquisition le 20 mars 2018). Comme prévu, l’ex-Aricent a renoué avec la croissance au 2 ème trimestre, à l'exception des grands contrats de logiciels dont la croissance n'était pas attendue, notamment dans le secteur de la communication où les dépenses 5G sont en forte progression.

(25% du chiffre d’affaires): le chiffre d’affaires s’élève à 388,4 M€, soit une croissance organique de +3,9% (croissance économique de +4,9%), dont un effet périmètre de 114,5 M€ correspondant à la contribution d’Aricent sur le premier trimestre 2019 (acquisition le 20 mars 2018). Comme prévu, l’ex-Aricent a renoué avec la croissance au 2 trimestre, à l'exception des grands contrats de logiciels dont la croissance n'était pas attendue, notamment dans le secteur de la communication où les dépenses 5G sont en forte progression. Asie (1% du chiffre d’affaires): +9,1% de croissance organique (croissance économique de +10,0%). L’activité en Chine a souffert dans le secteur Automobile, mais a enregistré de bonnes performances dans les secteurs Semiconducteurs et Communications.

Trésorerie et endettement

A la fin du S1 2019, le Free Cash Flow du Groupe est de - 31 M€ contre - 225 M€ à fin juin 2018, porté par la bonne performance opérationnelle et l’impact positif continu du programme Altran Cash mis en place l'an dernier. Le Free Cash Flow du S1 2018 avait été impacté par des éléments exceptionnels liés à l'acquisition d'Aricent.

L’endettement financier net du Groupe s'élève à 1 429,3 M€ au S1 2019 contre 1 697,6 M€ à fin juin 2018. Cela se traduit par un ratio d'endettement d'environ 3,2x à la fin du semestre, en ligne avec notre trajectoire de désendettement à moyen terme.

A la fin du S1 2019, le Groupe disposait d’un niveau de liquidités disponibles de 337 M€ contre 208 M€ à fin juin 2018.

Application de la norme IFRS 16

Le Groupe a présenté les impacts attendus de l'application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 dans son Document de Référence 2018.

Pour rappel, avec l’entrée en vigueur de la présente norme, tous les contrats de location (anciens contrats de location simple et de location-financement) doivent être comptabilisés de la même manière. Tout preneur doit reconnaître un actif au titre du droit d'utilisation de l'élément loué et une dette locative au titre de la valeur actuelle de ses loyers futurs. La norme IFRS 16 est un traitement comptable neutre pour la trésorerie de la société.

Dans son bilan au 1er janvier 2019, le Groupe a reconnu un impact de 234 M€ sur les passifs de location. Il n’y a pas d'impact sur le ratio de levier financier au S1 2019.

Dans son compte de résultat à fin juin, le Groupe a reconnu, comme prévu, un impact positif sur l’EBITDA de 35,3 M€.

Ailleurs, l'impact de l’application de la norme IFRS 16 est globalement neutre :

Incidence légèrement positive sur la marge opérationnelle : +4,2 M€.

: +4,2 M€. Léger impact négatif sur le résultat net : - 1,7 M€.

: - 1,7 M€. Pas d’impact trésorerie

Mise à jour sur la cyberattaque

Fin janvier 2019, Altran a été la cible d’une cyberattaque affectant les opérations dans plusieurs pays européens.

L’impact sur le chiffre d'affaires, principalement au premier trimestre, est estimé à 15 M€, principalement en Europe de l’Ouest et Centrale. Le bench (ressources inutilisées) lié à la cyberattaque, ainsi que les coûts de remédiation, se sont élevés à 19 M€ au cours du premier semestre. L’ensemble de ces coûts a été comptabilisé en charges non récurrentes, étant à la fois significatives par leur montant et exceptionnelles par nature. Certains coûts de remédiation, estimés marginaux, sont attendus et seront comptabilisés au cours du second semestre.

Au cours du deuxième trimestre, l’assurance a versé à Altran une avance de 3 M€ sur la base du rapport préliminaire des dommages et à titre d’anticipation partielle de l’indemnisation totale de ces dommages.

Ce produit d’assurance a été comptabilisé en produits non récurrents. En conséquence, l’impact net de la cyber-attaque sur les dépenses non-récurrentes du premier semestre est une perte de 16 M€.

Altran s’attend à percevoir d’autres remboursements d’assurance d’ici la fin de l’année 2019.

L’impact net sur le résultat d'exploitation du Groupe pour l'ensemble de l’année 2019 devrait être négatif et marginal, du fait de l’activation de nos polices d'assurance.

Evolution des effectifs

Au 30 juin 2019, l’effectif total du groupe Altran s’élevait à 48 555 collaborateurs contre 46 693 au 31 décembre 2018. Les embauches nettes sur la période ont atteint 1 986 avec une accélération au deuxième trimestre 2019.

Changement organisationnel

A compter du 6 septembre 2019, William Rozé, actuellement Directeur des opérations pour la zone Europe, élargira ses responsabilités pour prendre en charge l’intégralité de la zone Europe et sera nommé Executive Vice-President en charge de l’Europe. Cyril Roger, Senior Executive Vice-President en charge de l’Europe, a décidé de quitter le Groupe pour poursuivre d'autres opportunités de carrière.

Point sur l'opération proposée par Capgemini

Le 24 juin 2019, Capgemini (Euronext Paris : CAP) et Altran ont conclu un accord de négociations exclusives par lequel Capgemini propose d’acquérir Altran, par une offre publique d’achat amicale au prix de 14,00 euros par action Altran, payable en espèces. L’accord a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés.

Le 11 août 2019, Capgemini et Altran ont signé un accord d’offre publique d’achat qui fixe les termes et conditions du projet d’acquisition d’Altran par Capgemini dans le cadre de cette offre amicale.

Le dépôt de l’offre publique d’achat est soumis au respect de certaines conditions suspensives usuelles, notamment en matière d’autorisations réglementaires (notamment CFIUS aux Etats-Unis et les autorisations des autorités de contrôle des concentrations).

L’offre publique d’achat sera soumise à un seuil d'acceptation fixé à 50,10 % du capital et des droits de vote d’Altran, sur une base totalement diluée.

L’opération est en bonne voie.

Perspectives

Le Groupe confirme sa confiance dans ses perspectives d'activité grâce à la diversification de son portefeuille d’offres, qui répond aux besoins de ses clients. L’amélioration continue de la performance opérationnelle permettra à Altran une réduction de l'endettement à la fin de l'exercice.

Le Groupe s’attache à atteindre ses objectifs financiers à moyen terme, en s’appuyant sur ses modèles de service.

Informations complémentaires

Le Conseil d’administration d’Altran s’est réuni le 4 septembre 2019 pour arrêter les comptes du 1er semestre 2019. Les Commissaires aux comptes ont procédé à une revue limitée des états financiers semestriels du Groupe au premier semestre 2019 et au premier semestre 2018.

Le rapport semestriel du Groupe et une présentation de ces résultats sont disponibles sur le site Internet de la Société www.altran.com.

Conférence téléphonique

Réunion investisseurs et conférence téléphonique le 5 septembre 2019 à 9h00, heure de Paris (CET) au siège d’Altran

96, Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine

Numéros de téléphone:

FR: +33 172727403

UK: +44 2071943759

US: +1 6467224916

Code de confirmation: 76664493#

Une conférence téléphonique dédiée aux investisseurs nord-américains sera tenue à Paris à 14h15, heure de Paris (CET)

Numéros de téléphone:

FR: +33 172727403

UK: +44 2071943759

US: +1 6467224916

Code de confirmation: 33551864#

Calendrier Financier

31 Octobre 2019: Chiffre d’affaires - T3 2019

Glossaire

La croissance organique est la croissance publiée diminuée des effets de variations périmètre et de variation de taux de change.

La croissance économique est la croissance organique retraitée de l’impact du nombre de jours travaillés.

La marge opérationnelle est la différence entre le chiffre d’affaires et les charges opérationnelles nettes

Free Cash Flow : marge opérationnelle + dotations aux amortissements et variation des provisions nettes + dotation aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux obligations locatives + charges et produits courants n’ayant pas d’incidence sur la trésorerie + charges et produits non récurrents ayant un impact sur la trésorerie +/- variation du besoin en fonds de roulement net – investissements en immobilisations nécessaires à l’exploitation, net des cessions +/- variation des dettes envers les fournisseurs d’immobilisations – remboursement des obligations locatives - intérêts et frais financiers nets décaissés - intérêts relatifs aux obligations locatives - impôt payé.

Résultat Net Ajusté : Résultat net retraité des amortissements des droits incorporels issus de regroupements d’entreprises, des frais d’acquisition, des primes d’assurance, des éléments non récurrents liés au refinancement de la dette du Groupe, des coûts d’intégration, net des impacts fiscaux.

Résultat net ajusté par action : Résultat Net Ajusté divisé par le nombre moyen d’actions en circulation sur la période.

EBITDA : Marge opérationnelle – charges fondées sur les actions et assimilé + Amortissements, dépréciations & variations des provisions nettes + charges de personnel (IAS 19).

Ratio de levier financier: défini comme la dette financière nette hors complément de prix divisée par l’EBITDA 12 mois glissants.

À propos d’Altran

Altran est le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. L’acquisition d’Aricent étend le portefeuille d’expertise du Groupe dans les semiconducteurs, l’expérience numérique et l’innovation en matière de conception. Altran a généré 2,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, avec près de 47 000 employés dans plus dans 30 pays. www.altran.com



Contact

Stéphanie Bia

Directrice de la Communication et des Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 46 41 72 01

stephanie.bia@altran.com



AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives (au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act, tel que modifié) fondées sur les attentes actuelles du management. De nombreux risques, incertitudes et autres facteurs (y compris les risques liés à la législation applicable à nos entreprises, la concurrence, notre capacité à gérer le changement technologique rapide dans les secteurs dans lesquels nous sommes en concurrence, les risques de contentieux, les questions liées au droit du travail, les coûts imprévus de cession ou de restructuration) peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux anticipés, projetés ou sous-entendus dans ou par ces déclarations prospectives. Bon nombre des facteurs qui détermineront nos résultats futurs sont au-delà de notre capacité de contrôle ou de prédiction. Ces déclarations prospectives sont sujettes à des risques et incertitudes et, par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de nos déclarations prospectives. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives qui reflètent notre point de vue et qui ne sont valables qu'à la date de cette présentation. Nous ne sommes tenus à aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, ou de faire d'autres déclarations prospectives, que ce soit en conséquence de nouvelles informations, d'événements à venir ou de toutes autres circonstances ou situations.







1 Rappel: Aricent intégré depuis le 20 Mars 2018

2 Rappel : Depuis le 1er janvier 2019, Altran opère en Europe via des “clusters” c’est à dire des regroupements de pays. Europe de l’Ouest: France, Belgique, Luxembourg, Maroc, Tunisie; Sud-Est de l’Europe : Italie, Suisse ; Péninsule Ibérique : Espagne, Portugal; Europe Centrale : Allemagne, Autriche, République Tchèque, Slovaquie, Roumanie; Europe du Nord: Pays-Bas, Scandinavie, Royaume-Uni





