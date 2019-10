Altria : consensus battu au 3e trimestre

31/10/2019 | 14:25

Altria Group a vu son BPA ajusté augmenter de 10,2% à 1,19 dollar au titre du trimestre écoulé, dépassant de quatre cents le consensus, pour des revenus quasiment stables (+0,3%) à 6,86 milliards (+2,3% de revenus nets de taxes d'accise).



Le géant du tabac, détenteur notamment de la marque Philip Morris pour les Etats-Unis, ainsi que de John Middleton et Nat Sherman, confirme viser un BPA ajusté entre 4,19 et 4,27 dollars pour l'ensemble de l'année en cours.



Par ailleurs, Altria déclare viser une croissance annuelle de 5-8% de son BPA ajusté sur les exercices 2020 à 2022, une nouvelle fourchette cible remplaçant sa prévision long terme d'une hausse de 7 à 9% par an.



