Altria : fin des discussions avec Philip Morris

25/09/2019 | 16:37

Altria annonce ce jour la fin des discussions sur une fusion avec Philip Morris International, à un moment où sa filiale Juul est accusée d'encourager l'utilisation de produits à base de vapeur par des mineurs.



En outre, Juul a annoncé plus tôt aujourd'hui la nomination de K.C. Crosthwaite en tant que CEO, Crosthwaite se retirant de son poste de responsable de la stratégie et de la croissance chez Altria.



Des annonces qui ont occulté le fait qu'Altria a resserré ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2019, dans une fourchette allant de 4,19 dollars à 4,27 dollars, contre 4,15 à 4,27 dollars auparavant.



