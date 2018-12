Altria : le cannabis plutôt que l'e-cigarette

07/12/2018 | 14:59

Le groupe Altria, opérant principalement dans l'industrie du tabac et dans le vin, annonce ce jour avoir pris la décision d'arrêter la production et la distribution de l'ensemble de ses produits MarkTen et Green Smoke - des références de cigarettes électroniques -, ainsi que des substituts oraux à la nicotine Verve.



Une décision justifiée par 'les performances financières actuelles et attendues de ces produits, combinées à des restrictions réglementaires qui limitent les capacités d'Altria à améliorer rapidement ces produits'. L'entreprise souhaite ainsi 'recentrer ses ressources sur des opportunités plus intéressantes'.



Des opportunités 'plus intéressantes' parmi lesquelles... le cannabis. Altria annonce en effet également - dans un communiqué différent - un investissement de 1,8 milliard de dollars pour une prise de participation de 45% dans Cronos Group, une entreprise spécialisée dans les produits à base de cannabis, installée à Toronto. Altria aura, pendant 4 ans, la possibilité de porter à 55% sa participation dans Cronos Group.





