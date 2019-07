Altria : programme de rachats d'actions et résultats en ligne

30/07/2019 | 14:05

A l'occasion de la publication de ses comptes de deuxième trimestre, Altria Group annonce que son conseil d'administration a décidé un programme de rachats d'actions pour un milliard de dollars, à réaliser d'ici fin 2020.



Le géant du tabac, détenteur notamment de la marque Philip Morris pour les Etats-Unis, ainsi que de John Middleton et Nat Sherman, a vu son BPA ajusté augmenter de près de 9% à 1,10 dollar, en ligne avec le consensus, pour des revenus en hausse de 5% à 6,62 milliards.



'Nos plans pour 2019 demeurent en bonne voie', estime son PDG du groupe, Howard Willard, qui confirme l'objectif pour l'exercice en cours de réaliser une croissance de 4 à 7% du BPA ajusté, à entre 4,15 et 4,27 dollars.



