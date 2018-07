Altria : resserre en hausse ses objectifs de BPA ajusté

26/07/2018 | 15:53

Altria Group resserre en hausse sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice à entre 3,94 et 4,03 dollars, pour refléter un premier semestre vigoureux et sa confiance dans ses activités principales de tabac.



Sur le deuxième trimestre, le géant américain des cigarettes revendique une progression de 18,8% de son BPA ajusté à 1,01 dollar, un niveau en ligne avec le consensus de marché, malgré un tassement de 5,4% de ses revenus nets à 6,3 milliards de dollars.



'Nos activités principales de tabac réalisent de bonnes performances alors qu'elles continuent de procéder à des investissements stratégiques en soutien de leurs objectifs de long terme', explique le PDG Howard Willard.



