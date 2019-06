Altria : une acquisition pour un substitut nicotinique

03/06/2019 | 17:07

Altria annonce avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition d'une participation de 80% dans certaines compagnies de Burger Group, ce qui lui permettra d'accélérer la distribution de la gamme de substituts nicotiniques On !, pour 372 millions de dollars.



Ce portfolio comprend sept saveurs et cinq concentrations de nicotine, toutes disponibles aux États-Unis.



Altria prévoit de finaliser la transaction au second semestre de 2019.





