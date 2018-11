Altur : Invest Securities reste à 'achat' après une réunion

30/11/2018 | 11:47

Invest Securities réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de 6,5 euros sur Altur, suite à une réunion SFAF mercredi dernier au cours de laquelle le fonds a réaffirmé sa stratégie et précisé sa relation avec Turenne Capital.



Le bureau d'études indique qu'Altur est revenu sur son actualité 2018, marquée par des cessions d'un montant de 4,7 millions d'euros (dont 2,6 millions de plus-values), des investissements pour trois millions d'euros et la recomposition de son actionnariat.



'Enfin, le management a fait part d'un objectif d'investissements d'environ 15 millions d'euros sur 2019/20 en précisant disposer d'un deal-flow déjà bien avancé sur quatre participations possibles', ajoute l'analyste.



Un deal-flow permettant d'investir la trésorerie









