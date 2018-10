ALTUR INVESTISSEMENT : s'apprête à céder sa part dans un actif hôtelier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altur Investissement a annoncé la signature d’une lettre d’intention dans le cadre du projet de cession de sa participation dans l’un de ses actifs hôteliers en portefeuille. Si l’opération aboutit, la société pourrait dégager un multiple standard de marché pour ce type d’opérations et matérialiser environ la moitié des plus-values latentes de son portefeuille.Ce nouveau projet de cession s'inscrit pleinement dans le cadre de la revue stratégique de son portefeuille engagée début 2017, avec les cessions successives de Ventil&Co (spécialiste de la ventilation pour cuisines professionnelles), Globe Groupe (agence dédiée au marketing de terrain), Menix (spécialiste européen de l'orthopédie et des implants dentaires), et plus récemment CliniDom.Le processus de cession a été initié et mené par les principaux actionnaires de l'hôtel, avec un recours préalable à une évaluation indépendante.L'opération encore soumise à la levée de conditions suspensives devrait être finalisée d'ici fin 2018.