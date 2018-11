Altur Investissement : INVESTMENT réalise une plus-value significative en cédant ses parts dans un hôtel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Altur Investissement et Turenne Hôtellerie (l’équipe hôtelière du Groupe Turenne Capital), accompagnés par Bpifrance Investissement, ont annoncé la cession des murs et du fonds de commerce de l’hôtel Novotel Nancy. Cette cession permet à Altur Investissement et Turenne Hôtellerie de réaliser une " plus-value significative et un multiple de plus de 2,5 fois " L’acquéreur a repris en l’état le contrat de management avec AccorHotels, opérateur hôtelier qui continue à assurer la gestion de l’hôtel pour le compte du nouveau propriétaire.