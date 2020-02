Altur Investissement : MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

ALTUR INVESTISSEMENT a vocation à accompagner - en tant qu'investisseur de référence ou coinvestisseur - des PME familiales et ETI en forte croissance, essentiellement non cotées et familiales, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO).

Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR - Euronext : Compartiment C