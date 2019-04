Altur Investissement : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018 (10/04/2019 18:00)

Paris, le 10 avril 2019 - ALTUR INVESTISSEMENT (Euronext - FR0010395681 - ALTUR) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2018.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Publications » sur le site internet d'ALTUR INVESTISSEMENT: www.altur-investissement.com/publications.html.

ALTUR INVESTISSEMENT a vocation à accompagner - en tant qu'investisseur de référence ou coinvestisseur - des PME familiales et ETI en forte croissance, essentiellement non cotées et familiales, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO).

Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR - Euronext : Compartiment C



Prochains rendez-vous :

Jeudi 25 avril 2019 : ANR au 31 mars 2019

Jeudi 23 mai 2019 : Assemblée Générale des actionnaires

Composition du portefeuille

A ce jour, les actifs financiers d'ALTUR INVESTISSEMENT sont répartis au sein de 18 sociétés et 2 FPCI dans des secteurs stratégiques :

Santé :

Acropole, concepteur et fabricant d'implants orthopédiques pour l'épaule, la hanche et le genou ;

BIOBank : leader français dans le secteur des allogreffes ;

Menix, leader français des prothèses orthopédiques et des implants dentaires ;

FPCI Capital Santé I, FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de la santé.

Services générationnels :

Babyzen, spécialiste de la conception, la fabrication et la distribution de poussettes haut de gamme ;

Complétude, n°2 du soutien scolaire en France ;

Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à domicile ;

Solem, spécialiste de la production de programmateurs pour l'irrigation et de boîtiers pour la téléassistance.

Transition énergétique :

Countum, leader français du comptage industriel et transactionnel de produits pétroliers ainsi que d'hydrocarbures gazeux et liquides via Satam ;

Pellenc Selective Technologies, un des leaders mondiaux du tri sélectif des déchets ;

Sermeta, leader mondial des échangeurs thermiques en inox pour chaudières gaz à condensation.

Distribution spécialisée :

Demarne, spécialiste de l'importation et du commerce de gros des produits de la mer ;

La Foir'Fouille, leader français de la distribution de produits à prix discount ;

Log'S, spécialiste des solutions logistiques e-commerce et retail.

Hôtellerie :

Mercure Metz Centre, établissement 4 étoiles sous contrat de management avec le Groupe Accor ;

Mercure Nice Notre Dame, établissement de 198 chambres ;

FPCI Turenne Hôtellerie II, FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de l'hôtellerie.

Autres :

Beranger, distributeur de prêt-à-porter ;

Cepane/Cevino Glass, spécialiste de la transformation de verre plat et la pose de vitrage ;

Dromadaire, spécialiste de l'envoi de cartes de vœux sur Internet.

