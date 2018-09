Altur Investissement : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018

5 opérations réalisées au 1 er semestre 2018 ;

Plus de 10 millions de trésorerie disponible ;

3,3 millions d'euros de plus-values latentes ;

Rendement de 5% par an.

Paris, le 25 septembre 2018 – ALTUR INVESTISSEMENT (Euronext - FR0010395681 - ALTUR) présente ses comptes semestriels au 30 juin 2018, arrêtés par la Gérance, revus par le Conseil de Surveillance et validés par le Commissaire aux Comptes le 25 septembre 2018. Le rapport financier semestriel a été mis à la disposition du public ce jour et peut être consulté dans la rubrique « Publications » sur le site de la société www.altur-investissement.com.



François Lombard, gérant d'ALTUR INVESTISSEMENT commente :

« ALTUR INVESTISSEMENT poursuit la dynamique de rotation de son portefeuille enclenchée en 2017. Au 1er semestre 2018 nous avons ainsi mené à bien cinq opérations, et avons déjà annoncé une nouvelle acquisition stratégique au 2nd semestre. Nous prévoyons également de finaliser une cession significative d'ici la fin de l'exercice 2018.

Les dix millions de trésorerie dont nous disposons vont nous permettre de concrétiser plusieurs dossiers d'acquisitions en discussions avancées, tout en poursuivant notre programme de cessions, afin de matérialiser une partie des plus-values de notre portefeuille. »



Cinq opérations depuis le début de l'exercice 2018

Les opérations d'investissement réalisées pour un montant total d'environ 1,3 million d'euros au 1er semestre 2018 illustrent parfaitement la stratégie d'ALTUR INVESTISSEMENT visant à accompagner des PME familiales et patrimoniales françaises tout en assurant un retour sur investissement à ses actionnaires :

L'investissement réalisé en mars dans Demarne, une entreprise familiale spécialisée dans l'importation et le commerce de gros de produits de la mer (poissons, coquillages et crustacés) ;

une entreprise familiale spécialisée dans l'importation et le commerce de gros de produits de la mer (poissons, coquillages et crustacés) ; L'accompagnement d' Acropole afin de favoriser la structuration commerciale et les enjeux réglementaires ;

afin de favoriser la structuration commerciale et les enjeux réglementaires ; La cession, en mai, du spécialiste de l'hospitalisation à domicile CliniDom au profit du Groupe Korian ;

au profit du Groupe Korian ; Le réinvestissement, en juillet, dans Cevino Glass , spécialiste de la transformation et de l'installation de produits verriers et aluminiums, à l'occasion d'un build-up ;

, spécialiste de la transformation et de l'installation de produits verriers et aluminiums, à l'occasion d'un build-up ; L'apport de titres de Financière Logistique Grimonprez à Financière Grimonprez (Groupe Log's) permettant à ALTUR INVESTISSEMENT de réaliser une plus-value.

Cette politique dynamique d'acquisitions se poursuit au 2nd semestre puisqu'en juillet ALTUR INVESTISSEMENT a pris une participation dans BIOBank, la 1ère banque française d'os d'origine humaine (allogreffes) avec 12 millions d'euros de chiffre d'affaires.



Rendement de 5% par an

Au 30 juin 2018, l'Actif Net Réévalué (ANR) d'ALTUR INVESTISSEMENT s'élevait à 36,46 millions d'euros, dont 3,3 millions d'euros de plus-values latentes, soit 8,75 € par action, après versement d'un dividende de 0,30 € par action le 19 juin 2018 (en hausse de 25% par rapport au dividende versé en 2017). Hors versement du dividende, l'ANR serait ressorti à 9,05 €, en légère progression par rapport à l'ANR publié au 30 juin 2017 (9,03€) et à l'ANR publié au 31 décembre 2017 (9,01 €).

Sur la base du dernier cours de Bourse (5,84 € au 24 septembre 2018), l'action ALTUR INVESTISSEMENT présente une décote de 33% par rapport à la valeur de ses actifs.

Au 30 juin 2018, l'actif d'ALTUR INVESTISSEMENT était composé de :

Portefeuille de participations : 26,1 millions d'euros, soit 71,6% de l'actif net réévalué ;

Trésorerie (valeurs mobilières et disponibilités) : 10,35 millions d'euros, soit 28,4% de l'actif net réévalué.

Ce niveau de trésorerie tient compte de la mise en paiement, le 19 juin dernier, d'un dividende de 0,30 euros par action, de l'investissement de près d'1 million d'euros dans Demarne et le fruit de la cession de CliniDom. Il exclut en revanche la prise de participation dans BIOBank, intervenue post-clôture semestrielle.



Résultat net semestriel positif

Au 1er semestre 2018, le résultat net ressort positif à +288 k€ comparé à une perte de -205 k€ au 1er semestre 2017. Ce résultat intègre les plus-values réalisées relatives à la cession de CliniDom et à une opération d'apport de titres entre Financière Logistique Grimonprez et Financière Grimonprez (Groupe Log's), ainsi que la moins-value liée à la sortie d'une participation du portefeuille dont la valeur avait été entièrement provisionnée.

Il intègre également des produits financiers (principalement composés de reprises sur provisions), déduction faite des charges d'exploitation et des charges financières (provisions) supportées sur le 1er semestre.



Perspectives

Au 2nd semestre 2018 et en 2019, ALTUR INVESTISSEMENT continuera d'étudier activement les meilleures opportunités d'investissements et poursuivra son programme de cessions.

Conformément à sa stratégie, la société continuera de cibler des entreprises familiales non cotées et en forte croissance, ayant vocation à devenir de belles ETI au cours de prochaines années. Avec plus de 10 millions d'euros de trésorerie, ALTUR INVESTISSEMENT dispose des moyens nécessaires pour mener à bien ses projets d'acquisitions actuellement à l'étude, qui devraient voir le jour dans les prochains mois.

La société envisage également une cession significative d'ici la fin de l'exercice 2018.







A propos d'ALTUR INVESTISSEMENT

ALTUR INVESTISSEMENT a vocation à accompagner – en tant qu'investisseur de référence ou coinvestisseur – des PME familiales et patrimoniales et ETI en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des opérations de type capital-développement et transmission (OBO).



Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR – Euronext : Compartiment C







Prochain rendez-vous :

18 octobre 2018 : ANR au 30 septembre 2018





Composition du portefeuille

A ce jour, les actifs financiers d'ALTUR INVESTISSEMENT sont répartis au sein de 18 sociétés et 1 FPCI dans des secteurs stratégiques :

Santé :

Acropole, concepteur et fabricant d'implants orthopédiques pour l'épaule, la hanche et le genou ;

Menix, leader français des prothèses orthopédiques et des implants dentaires ;

BIOBank : leader français dans le secteur des allogreffes ;

FPCI Capital Santé I, FPCI géré par Turenne Capital et investissant dans le secteur de la santé.

Services externalisés :

Complétude, n°2 du soutien scolaire en France ;

Dromadaire, spécialiste de l'envoi de cartes de vœux sur Internet ;

Kinougarde, spécialiste de la garde d'enfants à domicile ;

Log's, spécialiste des solutions logistiques e-commerce et retail.

Distribution spécialisée :

Carven, distributeur de prêt-à-porter sous la marque Carven ;

Solem, spécialiste de la production de programmateurs pour l'irrigation et de boîtiers pour la téléassistance ;

La Foir'Fouille, leader français de la distribution de produits à prix discount ;

Demarne, spécialiste de l'importation et du commerce de gros des produits de la mer.

Industrie :

Cepane/Cevino Glass, spécialiste de la transformation de verre plat et la pose de vitrage ;

Sermeta, leader mondial des échangeurs thermiques en inox pour chaudières gaz à condensation ;

Pellenc Selective Technologies, un des leaders mondiaux du tri sélectif des déchets ;

Countum, leader français du comptage industriel et transactionnel de produits pétroliers ainsi que d'hydrocarbures gazeux et liquides via Satam.

Hôtellerie :

Novotel Nancy Ouest, établissement 4 étoiles sous contrat de management avec le Groupe Accor ;

Mercure Metz Centre, établissement 4 étoiles sous contrat de management avec le Groupe Accor ;

Mercure Nice Notre Dame, établissement de 198 chambres.



Compte de résultat et bilan au 30 juin 2018

(en €) 30-juin-18 30-juin-17 Chiffre d'affaires - - Résultat d'exploitation (641 220) (455 845) Produits financiers 4 243 475 1 726 060 Charges financières 876 609 211 473 Résultat financier 3 366 866 1 514 587 Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 853 475 10 862 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 291 512 1 274 745 Résultat exceptionnel (2 438 038) (1 263 884) RÉSULTAT NET 287 609 (205 141)

ACTIF 30-juin-18 PASSIF 30-juin-18 Immobilisations incorporelles - Capital 10 416 165 Immobilisations corporelles - CAPITAUX PROPRES 33 243 241 Immobilisations financières 23 003 584 ACTIF IMMOBILISE 23 003 584 Autres fonds propres - Créances 75 093 Fournisseurs 137 498 Valeurs mobilières de placement 10 200 246 Emprunts et dettes auprès des ét. de crédit - Disponibilités 81 661 Autres dettes - Charges constatées d'avance 20 156 ACTIF CIRCULANT 10 377 156 DETTES 137 498 TOTAL ACTIF (en €) 33 380 739 TOTAL PASSIF (en €) 33 380 739

