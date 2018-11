Altur Investissement : cession du Novotel Nancy

09/11/2018 | 08:16

Altur Investissement et Turenne Hôtellerie, l'équipe hôtelière de Turenne Capital, accompagnés par Bpifrance Investissement, annoncent la cession des murs et du fonds de commerce de l'hôtel Novotel Nancy.



Classé 4 étoiles, cet hôtel offre 119 chambres, 15 salles de réunion, un restaurant, un bar et une piscine extérieure. L'hôtel a été entièrement rénové entre 2013 et 2014 autour du concept contemporain du street-art.



Avec ce nouveau visage, le Novotel Nancy a accru de 25% son chiffre d'affaires de 2013 à 2017. Cette cession permet à Altur Investissement et à Turenne Hôtellerie de réaliser une plus-value significative et un multiple de plus de 2,5 fois.



